I sidste uge udgav Forskningsenheden for Almen Praksis på Aarhus Universitet en opsigtsvækkende rapport, der kaster dystre skygger over arbejdslivet i almen praksis. Ifølge undersøgelsen udviser knap hver anden praktiserende læge tegn på udbrændthed, og selv for 54-årige Gunver Lillevang, der har været praktiserende læge i Roskilde i mange år, kom omfanget som en overraskelse. Der er ting, vi selv kan gøre i en travl hverdag for at trække tingene i den rigtige retning Gunver Lillevang, praktiserende læge i Roskilde...