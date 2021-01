Vinder af ‘Den Gyldne Tråd 2021’: Halsnæs Kommune har succes med at opspore børn med tegn på mistrivsel

Halsnæs Kommune har vundet Kommunal Sundheds initiativpris 'Den Gyldne Tråd 2021' for at løse et problem, hvor praktiserende læger tidligere ikke kunne stille noget op. Når lægerne møder et barn eller en ung med tegn på mistrivsel, kan de I Halsnæs nu henvise direkte til PPR. Modellen fokuserer på tidlig opsporing og sikrer, at børn, der ellers går under PPR's radar, nu kan få den rette hjælp.