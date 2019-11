Vangsted på vildspor

Lægeformand Andreas Rudkjøbing ryster på hovedet over Vangsted udmelding om, at lægeformanden skulle skabe unødig frygt for tilsynet. En tilsynssag er både alvorlig og indgribende, skriver han.

Jeg kan forstå på indlægget ‘Vi finder ikke syndebukke eller uddeler straf‘, som Anne Marie Vangsted, direktør for Styrelsen for Patientsikkerhed, havde i Dagens Medicin forleden, at jeg skaber »unødig frygt for tilsynet, ikke mindst blandt læger.«

Det er en påstand, som jeg kun kan ryste på hovedet ad. Det var nu engang ikke min ageren, men STPS’, der førte til en stor underskriftsindsamling og indgreb fra en sundhedsminister, som ville genoprette lægers og sygeplejerskers tillid til tilsynet. Blandt andet derfor må jeg melde hus forbi i forhold til den beskyldning.

Jeg vil gerne understrege, at i Lægeforeningen er vi meget optagede af lægers retssikkerhed. Både som profession, men så sandelig også for den enkelte læge. Og en tilsynssag er både alvorlig og indgribende.

Styrelsens fortsatte fokus på enkeltlæger

Dernæst må jeg sige, at der i indlægget bliver sammenlignet pærer og æbler. Anne Marie Vangsted fremhæver, at STPS i 2018 gennemførte 1.395 organisationstilsyn i hele sundhedsvæsenet – og antallet af individtilsynssager var 634. Man må altså forstå, at der er nok så meget fokus på organisationen fremfor den enkelte læger.

Men det holder ikke at sammenligne alle organisatoriske tilsyn (totalen for risikobaserede tilsyn og reaktive organisatoriske tilsyn) med antallet af reaktive individtilsyn. Man skal naturligvis sammenligne reaktive organisatoriske tilsyn med reaktive individtilsyn. Hvis Anne Marie Vangsted gjorde det, ville tallet være 634 vs. 179. Altså omtrent fire gange så mange individtilsyn som organisatoriske tilsyn, når styrelsen reagerer på en konkret anledning, f.eks. presseomtale eller en henvendelse.

Det er dog meget bedre end i 2017, hvor forholdet var 1:10. Den udvikling er i øvrigt sket på baggrund af et konkret politisk pres fra blandt andet Lægeforeningen. Det er ikke kommet af sig selv eller for den sags skyld på initiativ fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Vi glæder os dog over, at der er blevet lyttet til vores kritikpunkter. For patientsikkerhedens skyld – og det er jo i sidste ende patienterne, det handler om – er der behov for at se nøje på, om der er organisatoriske sammenhænge, som kan være problematiske.

Vi så da hellere, at ingen sundhedspersoner var unødigt bange for tilsynet. Det bør alle gode kræfter arbejde henimod.

Bekymringshenvendelser for begyndere

Derudover er jeg nødt til at rette en misforståelse om bekymringshenvendelser, der fremgår af Anne Marie Vangsteds indlæg. Hun skriver, at jeg problematiserer, at Styrelsen for Patientsikkerhed reagerer på bekymringshenvendelser. Det er forkert. Det, jeg problematiserer, er den måde, STPS reagerer på. For eksempel ved at indkalde lægen til en samtale og oprette en tilsynssag uden i øvrigt at undersøge tingene først.

Summa summarum: Hvis man skal se på, hvorfor læger kan have det svært med STPS, finder man nok en del af svaret ovenfor. Men vi så da hellere, at ingen sundhedspersoner var unødigt bange for tilsynet. Det bør alle gode kræfter arbejde henimod.