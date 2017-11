En gennemgang af vagtplanerne på Region Hovedstadens akuttelefon 1813, som P4 København har foretaget, viser, at i næsten 4 ud af 10 dage i 2016 var der i planerne vagtsat mindre personale, end der ifølge normeringen burde være. I de fem første måneder af 2017 var tallet 25 pct., skriver Danmarks Radio.

Den praksis undrer Kjeld Møller Pedersen, der er professor i sundhedsøkonomi og sundhedspolitik ved Syddansk Universitet.

»Det er absolut usædvanligt, at man ved vagtplanlægningen regner med underbemanding. Fordi hele idéen med vagtplanlægning er jo i virkeligheden at sørge for, at der er det personale, der skal til, siger han til Danmarks Radio.

Ifølge Region Hovedstaden vil ledelsen typisk tilkalde ekstra personale på selve dagen, når den kan se, at der er underbemanding i vagtplanen. Hvor mange medarbejdere, der faktisk har været på arbejde de enkelte dage, kan regionen dog ikke dokumentere.