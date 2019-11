Borgere misbruger ikke lægevagtens akutknap

Lægevagten kan trygt tilbyde borgere muligheden for at taste sig forrest i telefonkøen, hvis borgeren selv vurderer, at deres tilstand er så alvorlig, at de skal snakke med en læge her og nu. Kun under én procent af dem, der ringer ind, misbruger tilbuddet, viser ny forskning.