1813-læge vurderede i januar, at en 15 dage gammel dreng med feber ikke skulle tilses. Drengen viste sig senere at have meningitis, og forløbet bliver nu stærkt kritiseret af eksperter.

I januar ringede et forældrepar til akuttelefonen i hovedstaden 1813, fordi de var bekymrede for deres 15 dage gamle søn, der havde feber, kastede op og virkede sløv. I den anden ende af røret sad en læge uden speciale og med under et års erfaring, der afviste at drengen skulle tilses. Det skriver Danmarks Radio. Barnet […]