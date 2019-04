På urinvejskirurgisk afdeling i Holstebro kæmper de en umulig kamp for at nedbringe ventetiderne. Det forklarer ledende overlæge på afdelingen, der peger på, at en differentieret løsning i stedet er vejen frem.

Urologen: Ventetidsgarantierne er som at pisse i bukserne for at få varmen

Kampen for at bringe ventetiderne ned synes umulig på urinvejskirurgisk afdeling på Regionshospitalet Holstebro. Det siger Maiken Bjerggaard, der er ledende overlæge på afdelingen. Hun forklarer, at afdelingen har været nødt til at fravælge at kigge på ventetiderne, fordi afdelingen er så presset. »Vi har ikke en ærlig chance for at overholde garantierne, så nu […]