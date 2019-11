Udkørende team ­luger ud i ­ældres medicin

Et utal af behandlingsvejledninger fører ofte til, at ældre borgere ender op med alenlange medicinlister. Gitte Krogh Madsen og Dagmar Dalin forsøger at trække udviklingen den anden vej. Ved at køre ud til de praktiserende læger og gennemgå medicinen sammen er der ofte dosisreduktioner eller seponering at hente.