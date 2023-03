Min første uge på Mayo Clinic bød på en varm velkomst med Bos familie, venner og kolleger. Mayo emmer af at være et sundhedsfagligt professionelt søster- og broderskab. Man er til rådighed for hinanden og ift. at løse hovedopgaven: patienten først. Gode relationer, rige kompetencer, passion, dedikation og diversitet er den sammenhængskraft, der binder arbejds- og familiefællesskabet sammen. Her bliver man mødt venligt med et positivt mindset, og alle stiller deres kompetencer til rådighed, hvis en kollega uanset tidspunkt på...