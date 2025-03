140 læger taget i klokkeklart regelbrud: Nu er flere af sagerne strandet

140 praktiserende læger blev sidste år opdaget i at tage penge for at behandle sig selv. Men selvom det er i strid med overenskomsten, er 44 af sagerne fortsat ikke afgjort. Det udstiller svagheden ved det nuværende sanktionssystem, mener regionsrådsmedlem. Ifølge PLO er det regionens eget ansvar at sagerne ikke for længst er afgjort.