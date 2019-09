Tuberkulosevaccine kan være på trapperne

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Når Peter Lawætz Andersen, der er faglig direktør ved Center For Vaccineforskning ved Statens Serum Institut (SSI), træder på scenen på den store lungemedicinske kongres for European Respiratory Society (ERS), der løber af stablen i denne weekend, er det med et budskab om, at en tuberkulosevaccine kan være på vej. Det seneste halvandet år er […]