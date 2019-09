Dansk COPSAC-forsker inviteret til ERS af JAMA

Lektor Bo Chawes fra COPSAC er blevet inviteret til ERS af JAMA for at holde oplæg om sammenhængen mellem mangel på D-vitamin under graviditeten og astmatisk bronkitis og astma hos barnet.

Når lektor Bo Chawes fra Copenhagen Prospective Studies on Asthma in Childhood (COPSAC) sætter sig på flyveren til Madrid og den årlige kongres for European Respiratory Society (ERS), er det på invitation fra det højtrangerede amerikanske tidsskrift JAMA. JAMA har nemlig bedt den danske forsker om at holde et oplæg om den seneste forskning i […]