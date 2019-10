Dansk forsker får fornem pris på ERS

Klaus Bønnelykke har fået årets pris til forskere under 45 år. Det har han fået for forskning inden for det lungemedicinske område hos børn.

MADRID (Dagens Medicin) – Mens mange forskere tager til den store lungemedicinske kongres for European Respiratory Society (ERS) med forventning om kun at tage viden og potentielle nye samarbejdspartnere med hjem, kan klinisk professor Klaus Bønnelykke fra Copenhagen Prospective Studies on Asthma in Childhood (COPSAC) også tage 50.000 euro med sig i flyveren på vej […]