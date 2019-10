Hvad øger astmapatienters risiko for at dø?

MADRID (Dagens Medicin) – Har astmapatienter de samme risikofaktorer for at dø tidligt som baggrundsbefolkningen? Det har forbavsende få studier undersøgt, men det har en dansk forsker sat sig for at få styr på. I et forsøg med 785 patienter med astma leder læge og forsker Oliver Djurhuus Tupper fra Hvidovre Hospital efter risikofaktorer, som […]