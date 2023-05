Hvad betyder kultur for dig? »Uden kultur ved jeg ikke, hvem jeg ville være. Det er en meget stor del af alt, hvad jeg laver både som læge og kunstner.« Hvordan får du tid til både at være læge og kunstner? »Da jeg var 21 år, prøvede jeg at vælge mellem kunsten og medicinen. Et liv, hvor jeg havde tid til begge dele, virkede umuligt. Så jeg tog en pause fra kunsten. Men det gik slet ikke. Jeg savnede værkstedet...