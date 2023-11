15. November lanceres den nye streamingtjeneste Lægereolen, som giver adgang til mere end 40 bøger, der dækker over medicinstudiet og almen praksis. Det skriver FADL’s Forlag i en pressemeddelelse. På Lægereolen kan man finde studie-, hånd- og case-bøger, som forlaget har skabt over de seneste 10 år. Alle udgivelserne på streamingtjenesten er skrevet af og reviewet af faglige eksperter, klinikere og forskere indenfor alle medicinske specialer. Streamingtjenesten skal fungere som et alternativ til brugte, gamle udgaver af studiebøger, og hurtig...