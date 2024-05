Efter en årrække, hvor sandsynligheden for at overleve et hjertestop uden for hospital har været stigende, har overlevelseschancerne de senere år været stagnerende. For at forbedre overlevelsen yderligere er vi nødt til at tænke anderledes, end vi har gjort hidtil Fredrik Folke, professor og forskningsleder, Region Hovedstadens Akutberedskab Med en bevilling på 10 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden til Region Hovedstadens Akutberedskab og Herlev Hospital skal forskningen i, hvordan forbedret erkendelse af hjertestop og akut behandling kan øge chancen...