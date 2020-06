To danske ­forsøg skal afdække partikelterapiens skånsomhed

To danske studier ved Dansk Center for Partikelterapi skal kaste lys over, om der er hold i forestillingen om, at partikelterapi med protoner er mere skånsom end konventionel røntgenstråling ved behandling af brystkræft og hovedhalskræft. Studierne er allerede nu et trækplaster for kræftforskere fra hele verden.