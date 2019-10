Tilsynet er nødvendigt

Svendborgsagen havde slet ikke noget med den strammere lov at gøre, og læger bør bruge os – ikke frygte os, skriver Anne-Marie Vangsted, direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

I 2016 vedtog Folketinget at stramme sundhedsloven og autorisationsloven. Det blev samtidig besluttet, at lovændringerne skulle evalueres efter tre år. Vi står nu over for denne evaluering, og det er en oplagt anledning til at se tilbage på de sidste tre år med den nye lovgivning. Stramningerne blev indført efter en række alvorlige sager om […]