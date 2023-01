Flere end to tredjedele af de patienter, der i 2021 fik udført en aortaklapoperation i Odense, Aarhus eller Aalborg, blev udskrevet fra intensivafdeling inden for et døgn, mens det på Rigshospitalet var mindre end ti pct., fremgår det af den seneste årsrapport for 2021 fra Dansk Hjerteregister. Databasens styregruppe har ikke fastsat en standard for denne indikator. En mulig forklaring på forskellen mellem hjertecentrene kan være forskellige lokale aftaler om grænseflader mellem sengeafdeling og intensivafdelinger, om der er mulighed for...