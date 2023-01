Når en patient har haft symptomer på en forbigåënde blodprop i hjernen, TIA (transitorisk iskæmisk anfald), er der blandt karkirurgerne enighed om, at mindst 90 pct. af TIA-patienterne hurtigst muligt – og maksimalt inden for 14 dage – skal tilbydes en operation på halspulsåren, en såkaldt carotis trombendarterektomi for at forebygge en ny alvorligere blodprop i hjernen. Årsrapporten for 2021 fra Landsregistret Karbase viser, at ingen regioner siden 2014 har opfyldt den fastsatte standard på mindst 90 pct. Aarhus Universitetshospital...