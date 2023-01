Dødeligheden indenfor 30 dage samt indenfor et år efter hjertebypass, CABG (coronary artery bypass grafting) er for de forskellige risikogrupper af patienter på omtrent samme niveau som de to foregående år, viser årsrapporten for 2021 fra Dansk Hjerteregister. Da der er tale om relativt få patienter på hvert af de centre i Danmark, der udfører hjertebypass, kan få dødsfald have stor betydning for overlevelsesprocenten, og udsving i antal dødsfald fra år til år og mellem regioner kan derfor skyldes tilfældigheder....