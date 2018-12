Nyt studie viser, at der er større risiko for komplikationer ved en hæmatopoietisk celletransplantation, hvis patienten har lav diversitet i sammensætningen af tarmbakterier.

Et nyt studie viser, at der er større sandsynlighed for komplikationer ved en hæmatopoietisk celletransplantation (HCT), hvis patienten har lavere mangfoldighed blandt de bakterier, der lever i tarmene inden operationen. Tidligere studier har vist lignende sammenhænge mellem udfaldet af en operation og sammensætningen af tarmbakterier lige efter en transplantation, men det nye studie antyder, at […]