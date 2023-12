Højdepunkter fra SABCS: Adjuverende stråleterapi kan formentlig udelades til flere grupper med brystkræft

To studier på San Antonio Breast Cancer Symposium viser, at det til nogle grupper af kvinder med brystkræft formentlig er sikkert at udelade den adjuverende stråleterapi, uden at det går ud over risikoen for sygdomsprogression. Patienterne værdsætter at have et valg i deres behandling, siger forsker.