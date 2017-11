Svage diabetes-patienter kan ikke overskue digitale hjælpemidler

De mest udsatte diabetes-patienter har tendens til at kløjes i det og blive stressede i mødet med digitale hjælpemidler, viser nyt studie.

Apps, Sundhed.dk og inden længe Min Sundhedsplatform. Der er nok med digitale redskaber til patienterne i det danske sundhedsvæsen. Men i nogle tilfælde er redskaberne mere til last end til gavn. Det viser et nyt studie, der undersøger sårbare type 2-diabetes-patienters forhold til digitale interventioner, også kaldet e-health. »Vores studie viser, at sårbare patienter kan blive stressede, […]