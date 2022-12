Ny årsrapport: Kun halvdelen af hjertepatienter med behov deltager i rehabiliterings­forløb

Omkring halvdelen af patienter med behov for hjerterehabilitering deltager ikke i et forløb, viser årsrapport for Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase. Rapporten viser også problemer med at følge op efter indlæggelse og med at få patienterne til at droppe smøgerne.