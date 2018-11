Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Sundhedsstyrelsen skulle have præsenteret sine anbefalinger til akutområdet på en konference på mandag 3. december, men styrelsen er ikke færdig med anbefalingerne. Derfor bliver de udskudt til efter nytår. Det skriver Altinget. Centerchef Janet Samuel forsikrer, at ændringen ikke har noget at gøre med regeringens udskydelse af sundhedsreformen. Hun forklarer, at arbejdet har taget længere […]