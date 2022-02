Sundhedspolitikere skal vurdere national screening for abdominale aortaaneurismer

Fremtrædende karkirurger mødte for få uger siden op i Folketingets sundhedsudvalg for at orientere om, hvorfor de mener, at der bør indføres et nationalt screeningsprogram for abdominale aortaaneurismer. Sygdommen koster årligt omkring 200 menneskeliv.