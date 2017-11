Hvis et kompromis skal nås, er det nødvendigt, at økonomiloftet fortsætter, mener sundhedsøkonom.

Sundhedsøkonom: Det kan for pokker ikke overraske nogen, at økonomiloftet forlænges

»Jeg havde håbet, at parterne kunne blive enige om en ny aftale, så vi bl.a. kunne sikre bedre sammenhæng i sundhedsvæsnet, men det har desværre ikke været muligt. Derfor vil regeringen nu fremlægge et lovforslag, der vil forny almen praksis til gavn for danskerne.« Sådan sagde sundhedsministeren 3. maj, da regeringen fremlagde sine planer for […]