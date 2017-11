Sundhedsminister ser nødvendighed i brug af voksenmedicin til børn

Der er behov for at få testet og godkendt flere lægemidler specifikt til børn. Men når et lægemiddel kun er godkendt til voksne, kan det i visse tilfælde alligevel være nødvendigt at bruge til børn, mener sundhedsministeren.

‘Er det i orden, at der udskrives medicin i børne- og ungdomspsykiatrien, som ikke er testet og godkendt til børn?’ Sådan lød hovedspørgsmålet til sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) på et samråd tirsdag eftermiddag om medicinering i børne- og ungdomspsykiatrien. Og det kan det i visse tilfælde være, lød det fra ministeren.

»Udbuddet af lægemidler til børn er en væsentlig problemstilling, og jeg er sådan set overordnet enig med spørgeren i, at der er behov for at få testet og godkendt flere lægemidler specifikt til børn,« sagde ministeren.

Men i mange tilfælde er der ikke godkendt lægemidler til børn, og derfor er den bedste løsning at tage lægemidler i brug, selv om de kun er godkendt til voksne, lød det fra ministeren.

»Jeg synes, det er fornuftigt, at læger, der har ekspertise og erfaring med behandling af børn, også har mulighed for at udskrive voksenlægemidler til børn – såkaldt off-label – når børnelægemidler ikke virker eller endnu ikke findes på markedet. Jeg synes, det alternativ der er, nemlig ingen behandling, ofte kan være endnu værre,« sagde Ellen Trane Nørby.

Ikke et skrækscenarie

I en videnskabelig artikel i Ugeskrift for Læger påpeger to forskere, at off-label-brug af psykofarmaka til børn og unge er et »alvorligt problem, som krænker børn og unges ret til effektiv og sikker medicinsk behandling og lægger ansvaret for behandlingen på de ordinerende læger.«

Men det vigtigste er, at lægerne følger de gældende vejledninger på området, når de sætter gang i en off-label-behandling af børn og unge, understreger hun.

Derfor bør medicinsk behandling ikke være førstevalg af behandling, og som udgangspunkt er det kun speciallæger med relevant speciale, der må udskrive psykofarmaka til børn og unge.

»Off-label-behandling af børn er dermed ikke det optimale scenarie, det medgiver jeg i høj grad, men det behøver ikke være et skrækscenarie,« lød det fra sundhedsministeren.