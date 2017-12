Tillæg til kliniske retningslinje giver anbefalinger for indbyrdes brug af godkendte lægemidler til behandling af alkoholafhængighed.

Styrelse præciserer anbefalinger for medicinsk behandling af alkoholmisbrug

Sundhedsstyrelsen udgiver i dag et tillæg til den nationale kliniske retningslinje for behandling af alkoholafhængighed, som blev udgivet i marts 2015. I tillægget tager styrelsen stilling til, hvordan de fire godkendte lægemidler til behandling af alkoholafhængighed; Adepend, Campral, Antabus og Selincro indbyrdes forholder sig til hinanden for personer som ønsker afholdenhed samt dem, som ønsker […]