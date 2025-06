Fremover kan sundhedspersoner se patienternes diagnoser, der er opdateret hos den praktiserende læge, via sundhed.dk. Diagnoserne udvælges i fællesskab mellem patienten og den praktiserende læge. Diagnoserne vises som en del af Sundhedsjournalen for sundhedspersoner med behandlingsrelevant adgang, hvilket kan være kommunale sygeplejersker og hospitalsansatte. Borgeren kan se de samme oplysninger. Delingen af diagnoser sker som et led i at styrke det tværsektorielle samarbejde om patienterne. Det skal hjælpe sundhedspersoner til at få et hurtigt og kvalificeret overblik over relevante diagnoser...