Styrelsen for Patientsikkerhed har nu også inviteret de lægefaglige direktører fra de tre regioner vest for Storebælt til møde om patientsikkerhedskultur.

Først blev 13 lægelige direktører fra Region Hovedstaden og Region Sjælland inviteret til møde om lægelige ansvar med direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed Anne-Marie Vangsted på baggrund af et debatindlæg i Ugeskrift for Læger, hvor de udtrykte bekymring for styrelsens linje med politianmeldelser. Nu har styrelsen også inviteret de lægefaglige direktører fra Region Syddanmark, Region Midtjylland […]