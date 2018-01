Til dato er der over 300 sundhedspersoner, der ikke længere har autorisation til at arbejde i det danske sundhedsvæsen. Det skriver Berlingske.

Tallet kommer fra en status fra Styrelsen for Patientsikkerhed til Folketingets sundhedsudvalg om effekten af det styrkede tilsyn af sundhedspersoner, som blev indført juni 2016.

Statussen viser også, at knap 90 sundhedspersoner, primært læger, er havnet i styrelsens autorisationsregister, fordi de enten er blevet sat under skærpet tilsyn eller har fået indskrænket deres ret til f.eks. at udskrive medicin. Derudover er en enkelt læge blevet udstyret med et decideret arbejdsforbud, mens to læger har fået »suspenderet« deres autorisation.

Styrelsen for Patientsikkerhed oplyser, at der i 2016 var 70 autorisationer, der blev frataget eller frivilligt fraskrevet i 2016. Af dem fik 16 læger frataget autorisation, mens fem frivilligt fraskrev sig deres autorisation.

»Tallene er udtryk for, at vi med lovgivningen har fået mulighed for at gribe hurtigere ind. Samtidig har vi optimeret vores tilsyn og har fået et bedre overblik, så der ikke er nogen sager, der kommer til at ligge. Det vil sige, når vi ved noget, så gør vi også noget. Hvis nogen er til fare for patientsikkerheden, får vi dem fjernet. Det står vi som garant for. Man skal kunne være tryg ved at være patient i det danske sundhedsvæsen,« siger direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed Anne-Marie Vangsted til Berlingske.

Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen, oplever også, at der helt klart bliver grebet hyppigere og tidligere ind på området.

»Vi støtter, at der skal være et stærkere og mere effektivt tilsyn, som kan være med til at sørge for, at der ikke er læger, som er til fare for patientsikkerheden. Men der er også grund til at holde øje med, at lægerne har den fornødne retssikkerhed,« siger lægeformanden til Berlingske.