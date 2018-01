Sportslæger kan blive fritaget for gebyr

Allerede i dag kan frivillige læger, der stiller sig til rådighed ved ishockeykampe og andre sportsarrangementer, søge om fritagelse for et nyt gebyr på 4000 kr. om året. En opblødning af reglerne kan dog komme på tale.

Læger, der frivilligt hjælper til ved sportsbegivenheder og festivaler, skal til at betale et gebyr på 4000 kroner til Styrelsen for Patientsikkerhed hvert år. Det har de seneste dage vakt en del kritik fra blandt andet frivillige læger og sportsklubber, der finder gebyret urimeligt og frygter problemer med at skaffe frivillige.

Men lægerne har mulighed for at søge om undtagelse fra det kritiserede gebyr, oplyser styrelsen.

»Det er allerede nu muligt for frivillige sundhedspersoner at blive gebyrfritaget, men det kræver, at sundhedspersonen sender en ansøgning,« skriver Styrelsen for Patientsikkerhed på sin hjemmeside.

Styrelsen for Patientsikkerhed er dog alligevel gået i gang med at undersøge, hvordan reglerne kan justeres. Målet er at sætte en bagatelgrænse for frivilliges indtjening, så man på forhånd kan se, om man skal betale gebyr eller ej, oplyser styrelsen.

»Som sundhedsministeren har udtalt, har det aldrig været meningen, at reglerne skal skabe problemer for frivilligheden, hverken i sportsklubber, på festivaler eller andre steder. Derfor ser vi frem til at diskutere, hvordan vi kan tilpasse reglerne, så både det frivillige Danmark og patientsikkerheden bliver tilgodeset,« siger direktør for Styrelsen for Patientsikkerhed, Anne-Marie Vangsted.

Hun vil i den kommende tid indkalde relevante organisationer til møder om sagen med henblik på at kortlægge de udfordringer, som organisationer og frivillige sundhedspersoner oplever med den nye ordning samt mulighederne for at tilpasse reglerne.