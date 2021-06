Strejke truer: Sygeplejersker forkaster mæglingsforslag

Et flertal af Dansk Sygeplejeråds medlemmer har officielt forkastet et nyt forslag til en overenskomst. Dermed går mere end 5.000 sygeplejersker i strejke senere på ugen, hvis der ikke landes en ny aftale.

En strejke blandt 10 pct. af alle sygeplejersker i landets kommuner og regioner er nært forestående og kan meget vel allerede blive en realitet natten til lørdag i denne uge.

Det står klart, efter at 65,5 pct. af de stemmeberettigede sygeplejersker og radiografer har stemt nej til det mæglingsforslag, som blev forhandlet på plads mellem deres egen organisation, Dansk Sygeplejeråd og arbejdsgiverne, Danske Regioner og KL, i Forligsinstitutionen for fire uger siden.

»­Jeg ser nej’et som et kraftigt og utvetydigt signal til både arbejdsgiverne og Christiansborg om, at sygeplejerskerne har mistet tålmodigheden. Utilfredsheden med lønnen har vokset sig for stor. Samtidig står vi efter halvandet år med COVD-19 et sted, hvor sygeplejersker har løbet ekstra stærkt i en hverdag, der i forvejen var præget af et presset arbejdsmiljø og umenneskelig travlhed. Glasset var fyldt. Nu er det flydt over,« siger Grete Christensen, formand i Dansk Sygeplejeråd og forhandlingsleder for sygeplejersker og radiografer under OK21.

Rekordhøjt stemmeantal

Sygeplejerskernes nej kommer efter et langvarigt og tumultarisk forløb, hvor man allerede tilbage i april forkastede den brede aftale om en overenskomst, der var blevet forhandlet på plads for hele det kommunale og regionale område.

Her var der udsigt til en lønstigning på cirka fem pct. over tre år, men i en snæver afgørelse valgte medlemmerne fra Dansk Sygeplejeråd at takke nej til tilbuddet, hvorefter forhandlingerne havnede i Forligsinstitutionen.

Under den første afstemning deltog lidt mere end halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer af Dansk Sygeplejeråd. Siden er engagementet vokset og under den seneste urafstemning har hele 74,4 pct. af medlemmerne givet deres mening til kende.

»­Vores medlemmer har deltaget meget aktivt i denne urafstemning og har bidraget til en historisk høj stemmedeltagelse på 74,4 procent. Det er jeg glad for, fordi det vidner om vores stærke medlemsdemokrati. Jeg har sammen med hovedbestyrelsen anbefalet et ja, men kan konstatere, at et markant flertal ønsker et nej. Uenigheden handler ikke om, hvad vi vil opnå, men om hvordan vi bedst når målet. For vi er helt enige om målet – at vi vil have rettet op på sygeplejerskernes urimelige lønefterslæb,« siger Grete Christensen.

Afviser at gå som formand

Inden mandagens pressemøde var der på forhånd lagt op til en valggyser. Mange sygeplejersker har de seneste uger brugt Facebook til at skabe opmærksomhed om afstemningen. I toppen af Dansk Sygeplejeråd har holdningen hele tiden været klar; Her har et stort flertal anbefalet medlemmerne at stemme ja til mæglingsforslaget.

»Selvom hovedbestyrelsen og kongressen havde anbefalet et ja, følger vi med allerstørste respekt medlemmernes nej. I hovedbestyrelsen udviser vi nu politisk lederskab og går ind i kampen for at lægge maksimalt pres på arbejdsgiverne og Christiansborg,« siger Grete Christensen.

Selv afviste Grete Christensen at gå som formand på mandagens pressemøde.

»Jeg er valgt demokratisk, og jeg har stået sammen med et formandskab og hovedbestyrelsen. Det er altså ikke kun mig, der har taget fejl. Vi har troet på, at vi kunne overbevise vores medlemmer om, at den her komité ville være det rigtige på den lange bane,« lød det.

Ærgrelse hos Danske Regioner

Hos OK-forhandlingernes modpart, Danske Regioner, ærgrer man sig over mandagens udmelding.

»Det ærgrer mig selvfølgelig rigtig meget, at vi nu står overfor en konflikt i sundhedsvæsenet, og jeg er ked af det på de patienters vegne, som det i sidste ende går ud over. Vi har forhandlet i rigtig lang tid, og jeg havde lige til det sidste håbet på, at vi kunne undgå en konflikt,« siger Anders Kühnau, der er formand for Løn- og praksisudvalget i Danske Regioner.

Parterne er blevet enige om nødberedskaber i regionerne. Dermed tages der fra 19. juni stadig hånd om livsvigtige og uopsættelige opgaver, så de patienter, der ikke kan vente på behandling, får den behandling de skal have.

Regionerne går nu i gang med at se på, hvilke operationer og behandlingsaftaler, som må udskydes.