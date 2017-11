Stor nordisk pris går til demensforsker Gunhild Waldemar

Professor Gunhild Waldemar fra Københavns Universitet og professor Kaj Blennow fra Göteborgs Universitet modtager Nordisk Medicinpris 2017 for med deres internationale forskning at have skabt en omfattende og vigtig videnskabelig base af viden om demenssygdommes forekomst, årsager og behandlingsmuligheder. Det skriver Københavns Universitet på sin hjemmeside.

Nordisk Medicinpris er en af Nordens største medicinpriser og uddeles hvert år af Stiftelsen för Nordiska Medicinpriset i samarbejde med forsikringsselskabet Folksam. Prissummen på 1 mio. svenske kroner – og som i år deles af to prismodtagere – tilldeles som belønning for en fremtrædende videnskabelig præstation inden for områder med stor betydning for menneskers sundhed og sygdom. Prismodtagerene udvælges efter indstillinger fra medicinske fakulteter ved universiteter i hele Norden.

Professor Gunhild Waldemar får prisen for sine kliniske studier vedrørende funktionelle scanninger af den normale, aldrende hjerne og hjernen med demenssygdom samt for sit pionérarbejde med at skabe bedst mulig vilkår for patienter med demens. Udover at være klinisk professor i neurologi vedInstitut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet er Gunhild Waldemar også leder og stifter af Nationalt Videnscenter for Demens samt overlæge i Neurologisk Klinik på Rigshospitalet.

Professor Kaj Blennow tildeles prisen for sin grundforskning inden for biomarkører for Alzheimers sygdom og andre neurodegenerative sygdomme samt sine epokegørende studier vedrørende molekylære mekanismer ved Alzheimers sygdom.

Nordisk Medicinpris overrækkes til de to prismodtagere den 1. februar 2018 i Stockholm.