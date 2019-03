Statin nedsætter risikoen for hjerneblødning

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Statiner er ikke blot virksomme mod et for højt kolesterolindhold i blodet – de nedsætter også risikoen for hjerneblødninger med op mod 35 pct., viser et omfattende dansk studie. Studiet sammenligner godt en halv million personer, der tog statin, med en sammenlignelig kontrolgruppe, som ikke tog medicinen. Efterfølgende undersøgte forskerne, hvor mange der fik en […]