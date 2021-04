Metodefejl i 9 ud af 10 PROM's

Dårlige spørgeskemaer til patienter – de såkaldte PROM – kan i værste fald føre til, at patienterne ikke får den bedste behandling. Det påpeger forskere bag ny undersøgelse, som viser, at langt de fleste spørgeskemaer inden for sundhedsforskning er forkert udformet.

En meget stor del af de PROM (patient reported outcome measures), som anvendes inden for sundhedsforskning, er ikke udviklet korrekt.

Det viser en undersøgelse, som læge, ph.d.-studerende Christian Fugl Hansen fra Idrætskirurgisk Enhed på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital har stået i spidsen for.

»Kun lidt over ti pct. af spørgeskemaerne er udviklet med en tilfredsstillende metode, og kun en tredjedel er efterfølgende blevet undersøgt for, om de har gode måleegenskaber,« siger Christian Fugl Hansen.

Hvis patientrapporterede spørgeskemaer ikke er udviklet korrekt, er der en reel risiko for, at læger og forskere ikke ved, hvad de måler, og dermed også for forkerte resultater. I værste fald får patienterne ikke den bedste behandling.

Christian Fugl Hansen har sammen med kollegaen Jonas Jensen og en forskergruppe fra hospitalet og Københavns Universitet analyseret mere end 650 studier, hvor der var anvendt PROM.

»Hvis vi som forskere anvender et spørgeskema, som ikke er udviklet korrekt, eller hvis det bliver brugt til en anden patientgruppe, end det er tiltænkt, er der også en reel fare for, at vi ikke ved, hvad vi måler,« siger Christian Fugl Hansen.

Spørgeskemaer fylder mere

Spørgeskemaer, som besvares af patienterne, er de seneste årtier blevet et centralt og ofte afgørende element i sundhedsprofessionelles vurdering af forskningsresultater og dermed også for indførelse af nye behandlinger.

Sundhedsvæsenet bevæger sig i retning af at være stadig mere patientcentreret, hvilket i sig selv øger behovet for PROM. Samtidig stiller de videnskabelige tidsskrifter ofte krav om, at videnskabelige artikler skal inkludere PROM for at blive antaget.

Betydningen af korrekt udviklede PROM spiller med andre ord en endnu større rolle, end de tidligere gjorde.

Oftest har kliniske forskere ikke nogen forudsætninger for at lave gode spørgeskemaer Christian Fugl Hansen, læge og ph.d.-studerende, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

»Oftest har kliniske forskere ikke nogen forudsætninger for at lave gode spørgeskemaer. De faggrupper, der typisk vil være de rette at samarbejde med, er biostatistikere og psykologer. Det er helt centralt for udviklingen af PROM, at den sikrer indholdsvaliditet, forstået sådan, at patienterne i målgruppen skal finde spørgsmålene relevante, og at spørgsmålene skal dække alle centrale aspekter af patienternes sygdom eller tilstand,« siger Christian Fugl Hansen.

Og det er netop i forhold til udviklingen af spørgeskemaerne, at de fleste PROM fejler, mener han.

»Den bedst mulige indholdsvaliditet opnår man kun tilstrækkeligt ved at interviewe patienterne i målgruppen. Det har de færreste gjort, viser vores undersøgelse, og derfor er det den klart største årsag til, at vi konkluderer, at de er udviklet for dårligt.«

Sammenligner pærer og æbler

En anden klassisk fejl i brugen af PROM er, at delresultaterne fra spørgeskemaerne blandes sammen. Christian Fugl Hansen fortæller, at en anden nyere gennemgang af en række kliniske forsøg, hvor PROM var anvendt, viste, at PROM-data ofte blev anvendt forkert, eller at dele af PROM, de såkaldte domæner, blev udeladt.

»Hvis forskeren udelader domæner, har denne selv taget stilling til, hvad der er vigtigt, men den beslutning ligger jo hos patienterne. Tilsvarende kan man heller ikke lægge forskellige domæner sammen,« siger Christian Fugl Hansen og kommer med et eksempel.

Hvis patienten i PROM f.eks. kan opnå fra 0-100 i et smertedomæne, 0-100 i et livskvalitetsdomæne og 0-100 i et bevægelighedsdomæne, og patienten scorer henholdsvis 30, 40 og 50, kan man ikke blot lægge sammen og dividere med 3 og så konkludere, at der er en score på 40.

»Det er at sammenligne pærer og æbler. Ikke desto mindre er sammenlægning af domæner én af de to hyppigste fejl i forhold til den måde, resultaterne præsenteres på,« siger Christian Fugl Hansen.

Dårlig PROM gav forkert resultat

Som et eksempel på en undersøgelse, hvor inkluderede PROM-resultater var håndteret forkert, og dermed potentielt kunne skade patienterne, nævner Christian Fugl Hansen et svensk-dansk studie, som er en randomiseret undersøgelse af, hvorvidt patienter med skade på forreste korsbånd burde have enten en hurtig rekonstruktion, eller først fysioterapi med senere mulighed for rekonstruktion.

Resultaterne blev vurderet ved hjælp af spørgeskemaet KOOS (Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score), som har fem domæner for henholdsvis smerter, symptomer, funktionsniveau ved sport og afslapning og knærelateret livskvalitet.

»Forskerne brugte KOOS, som ikke er validt til patienter med en korsbåndsskade. Derudover ekskluderede de et helt domæne, lagde scorer fra domæner sammen og brugte gennemsnittet som resultat.

Ingen vælger dårlige ­spørgeskemaer med vilje, men mange fejlagtige valg skyldes uvidenhed Christian Fugl Hansen, læge, ph.d.-studerende, Idrætskirurgisk Enhed, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Konklusionen blev, at der ikke var forskel mellem grupperne, og forskerne advokerede derfor for en afventende strategi. Dette til trods for, at objektive undersøgelser viste, at de patienter, der ventede med operation, havde signifikant større løshed af korsbåndet, og derfor risiko for større skader senere i forløbet,« siger Christian Fugl Hansen.

Tidsskrifter har et ansvar

Ikke desto mindre blev undersøgelsen antaget af flere førende tidsskrifter.

»Selvom undersøgelsen er foretaget med et dårligt spørgeskema, der er brugt forkert, er både toårs- og femårs-followup og de efterfølgende analyser blevet publiceret i henholdsvis New England Journal of Medicine, British Medical Journal og British Journal of Sports Medicine, som alle er tidsskrifter med meget høj impact,« siger Christian Fugl Hansen.

Christian Fugl Hansen er overbevist om, at forskerne i de undersøgte studier havde oprigtige intentioner om at udføre deres arbejde bedst muligt.

»Ingen vælger dårlige spørgeskemaer med vilje, men mange fejlagtige valg skyldes uvidenhed, og her har de videnskabelige tidsskrifter et stort ansvar. Når de stiller krav om inddragelse af PROM, skal de også være mere kritiske i deres vurderingsproces og f.eks. sikre sig, at forfatterne kan argumentere for, hvorfor de har valgt at bruge en given PROM i deres undersøgelse,« siger han.

Analyserne af de 650 studier, hvor der var anvendt PROM, er publiceret i en 250 sider lang artikel i Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports.