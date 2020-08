Smitterisiko får DSAM til at aflyse årsmøde

Risikoen ved at samle flere hundrede praksislæger på ét sted er for stor. Det vurderer Dansk Selskab for Almen Medicin, som har aflyst sit årsmøde i oktober. »Vi er nødt til at gå med livrem og seler i denne tid,« lyder det fra formanden.