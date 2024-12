For første gang i 21 år kom der for nylig en opdateret behandlingsvejledning fra DSAM til behandling af personer med osteoporose i almen praksis. Behandlingsvejledningen har været længe ventet og er i blevet mødt med tilfredshed, men overfor Dagens Medicin har overlæge og professor Bente Langdahl fra Hormon- og Knoglesygdomme på Aarhus Universitetshospital og Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet udtalt, at hun finder det kontroversielt, at knoglemarkører for knogleopbygning og knoglenedbrydning er blevet inkluderet i behandlingsvejledningen. Bente Langdahl...