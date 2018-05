Sjællands Universitetshospital ansætter ny stabschef

Snart får den administrative stab på Sjællands Universitetshospital ny chef. Det sker den 1. juni, hvor Jesper Juel-Helwig tiltræder som stabschef. Det fremgår af en pressemeddelelse fra hospitalet.

Jesper Juel-Helwig er uddannet i statskundskab fra Københavns Universitet, hvor han også har været underviser.

»Jeg brænder for at skabe værdi for borgerne, og jeg vil altid have fokus på, at den kæmpe indsats, alle på hospitalet dagligt gør for patienter og pårørende, får de bedst mulige rammer. Lige nu bygges det nye SUH, og jeg glæder mig til at gå fra byggeplads til arbejdsplads. Jeg vil i samarbejde afdelingerne og medarbejderne styrke hospitalets fortsatte udvikling og bidrage til den strategiske retning for fremtidens hospital,« siger Jesper Juel-Helwig i pressemeddelelsen.

Senest kommer Jesper Juel-Helwig fra en stilling som senior manager i Deloitte Consulting, hvor han bl.a. har været hovedarkitekten i udvikling af Region Sjællands nye koncept for driftsopfølgning.

Sygehusdirektør Henrik Villadsen ser frem til at byde den nye stabschef velkommen.

»Med Jesper får Sjællands Universitetshospital en ambitiøs og visionær stabschef båret af stærke værdier og et skarpt øje for strategisk udvikling og målstyring. Samtidig får stabens kompetente og dedikerede medarbejdere en stærk leder med en bred og alsidig erfaring,« udtaler han.

Som stabschef skal Jesper Juel-Helwig stå i spidsen for de knap 50 medarbejdere fordelt i stabens fem enheder samt henvisningsenheden. Han erstatter tidligere stabschef Jens Buch Nielsen, som 1. januar blev økonomidirektør i Region Hovedstaden.