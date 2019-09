Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Ny forskning, der netop er blevet præsenteret på den årlige kongres for European Association for the Study of Diabetes (EASD) i Barcelona, viser, at brug af p-piller og længere menstruationscyklusser er associeret med højere risiko for at udvikle type 2-diabetes. Senere pubertet og senere overgangsalder er derimod associeret med lavere risiko. Ifølge forskerne bag det […]