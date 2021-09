Sådan kårer vi sundhedssektorens mest magtfulde 2021

Dagens Medicins Magtpanel har i år vurderet 408 af de mest indflydelsesrige personer i sundhedssektoren, og vi bringer her dem, som opnåede den højeste magtscore.

Aktørerne er vurderet i den stilling, de beklæder netop nu (panelet har svaret pr. 2. august 2021), og paneldel­tagerne har ikke kunnet give sig selv point – eller personer tæt på, hvor de har følt sig inhabile.

Sundhedspersonerne er vurderet på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er bedst, på i alt 6 områder eller parametre. Parametrene er ud­dybet på næste side.

Magtpanelet har vurderet vigtigheden af hvert enkelt parameter, som er omregnet til en samlet vægtning af områdernes vigtighed for at kunne kåre sundhedssektorens mest magtfulde. I toppen ligger per­sonen med den højeste gennemsnitlige vurdering fra Magtpanelet.

Dagens Medicin har bearbejdet Magtpanelets stemmer, og i de tilfælde, hvor en persons placering – positiv såvel som negativ – har skilt sig opsigtsvækkende ud, har Magtpanelet fået mulighed for at gen­bedømme personen. Magtpanelet er i år blevet bedt om at vurdere syv personer endnu en gang og vurdere to personer, som i første omgang ikke var en del af bruttolisten grundet titelskift det seneste år.

Der har været lidt udskiftning i Magtpanelet, som desuden har fået vokseværk og er gået fra 14 personer i 2020 til 15 personer i år. Ud er trådt professor Frede Olesen, formand for DSR Grete Christensen og tidligere formand for Danske Regioner Bent Hansen. Nye medlemmer af panelet er Jonatan Schloss, direktør for Komponent, Christian Freitag, læge og tidligere formand for PLO, Irene Hesselberg, formand for lederforeningen i DSR, og Annmarie Touborg Lassen, klinisk lektor og overlæge ved OUH og SDU.

Dagens Medicin har skrevet og redigeret alt journalistisk indhold uden involvering fra Magtpanelet.

Definition: At have magt i sundhedsvæsenet defineres som personens evne til at handle og nå de mål, personen sætter sig. Enten ved at kontrollere, regulere, overtale eller på anden måde påvirke og øve indflydelse på sundhedsvæsenet.

Begrebet magt er i Magtanalysen hverken negativt eller positivt ladet. Det går på en neutral vurdering af den politiske indflydelse, der både refererer til processen, hvormed personen tager beslutninger for at styre eller påvirke udviklingen inden for sundhedsområdet, og til de institutioner, der gennemfører beslutningerne i praksis, samt selve det, der i praksis gennemføres.

De seks parametre er Formel position (vægter 18 pct.)

I hvor høj grad giver personens stilling ­mulighed for at præge ­sundhedssektoren? Egen indsats (18 pct.)

Hvor hårdt arbejder personen på at sikre sig selv og sin ­organisation indflydelse? Faglig dygtighed (14 pct.)

Hvor dygtig er personen til sit fag? Personligt netværk (15 pct.)

Hvor stort er personens netværk, som ­vedkommende kan bruge i sit arbejde. Gennemslagskraft i offentligheden (16 pct.)

Hvor nemt har personen ved at trænge igennem i debatten og i medierne? Samlet vurdering (20 pct.)

En overordnet, samlet vurdering af de fem foregående ­faktorer.

Magt 2021 Blandt læger

Egen indsats Samlet placering Person 1 2 Søren Brostrøm, direktør, Sundhedsstyrelsen 2 8 Henrik Ullum, direktør, Statens Serum Institut 3 9 Camilla Rathcke, Formand, Lægeforeningen - og næstformand i Dansk Selskab for Patientsikkerhed og overlæge på Herlev og Gentoftes endokrinologisk sektion 4 12 Jens Lundgren, professor, RH, infektionsmedicinsk afd. 5 20 Helene Probst, Vicedirektør, Sundhedsstyrelsen 6 29 Dorthe Crüger, koncerndirektør, Region Hovedstaden 7 30 Lars Østergaard, Professor og ledende overlæge, AUH, Infektionsmedicin 7 30 Freddy Lippert, Direktør, Region Hovedstadens Akutberedskab 9 32 Tyra Grove Krause, Konstitueret faglig direktør, SSI 10 33 Erik Jylling, sundhedspolitisk direktør, Danske Regioner

Magt 2021 Egen Indsats

Egen indsats Samlet placering Person 1 2 Søren Brostrøm, direktør, Sundhedsstyrelsen 2 1 Mette Frederiksen (S), statsminister, formand, Socialdemokratiet 3 4 Barbara Bertelsen, departementschef, Statsministeriet 4 3 Stephanie Lose (V), formand, Danske Regioner og regionsrådsformand for Region Syddanmark 5 12 Jens Lundgren, professor, RH, infektionsmedicinsk afd. 6 5 Magnus Heunicke (S), sundhedsminister, Socialdemokratiet 7 8 Henrik Ullum, direktør, Statens Serum Institut 8 20 Helene Probst, vicedirektør, Sundhedsstyrelsen 9 30 Lars Østergaard, professor og ledende overlæge, AUH, Infektionsmedicin 10 30 Freddy Lippert, direktør, Region Hovedstadens Akutberedskab

Magt 2021 Formel position

Egen indsats Samlet placering Person 1 1 Mette Frederiksen (S), statsminister, formand, Socialdemokratiet 2 5 Magnus Heunicke (S), sundhedsminister, Socialdemokratiet 3 6 Nicolai Wammen (S), finansminister, Socialdemokratiet 4 4 Barbara Bertelsen, departementschef, Statsministeriet 5 3 Stephanie Lose (V), formand, Danske Regioner og regionsrådsformand for Region Syddanmark 6 11 Svend Særkjær, departementschef, Sundheds- og ældreministeriet 7 2 Søren Brostrøm, direktør, Sundhedsstyrelsen 7 9 Adam Wolf, adm. direktør, Danske Regioner 9 13 Jacob Bundsgaard (S), formand, KL, borgmester Aarhus Kommune 10 7 Sophie Hæstorp Andersen (S), formand, Region Hovedstaden, formand for psykiatri- og socialudvalget

Magt 2021 Størst faglig dygtighed

Egen indsats Samlet placering Person 1 12 Jens Lundgren, ½professor, RH, infektionsmedicinsk afd. 2 4 Barbara Bertelsen, departementschef, Statsministeriet 3 2 Søren Brostrøm, direktør, Sundhedsstyrelsen 4 30 Lars Østergaard, professor og ledende overlæge, AUH, Infektionsmedicin 5 86 Jørgen Grønnegaard Christensen, professor emeritus, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet 6 15 Jakob Kjellberg, professor, programleder for sundhed, Vive - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. 7 3 Stephanie Lose (V), formand, Danske Regioner og regionsrådsformand for Region Syddanmark 7 8 Henrik Ullum, direktør, Statens Serum Institut 9 19 Kjeld Møller Pedersen, professor i sundhedsøkonomi og -politik, Syddansk Universitet 10 23 Lars Fruergaard Jørgensen, adm. direktør, Novo Nordisk

Magt 2021 Størst gennemslagskraft

Egen indsats Samlet placering Person 1 1 Mette Frederiksen (S), statsminister, formand, Socialdemokratiet 2 2 Søren Brostrøm, direktør, Sundhedsstyrelsen 3 12 Jens Lundgren, professor, RH, infektionsmedicinsk afd. 4 3 Stephanie Lose (V), formand, Danske Regioner og regionsrådsformand for Region Syddanmark 5 5 Magnus Heunicke (S), sundhedsminister, Socialdemokratiet 6 39 Peter Qvortrup Geisling, sundheds-korrespondent, DR 6 106 Lars Løkke Rasmussen, formand, Moderaterne 8 7 Sophie Hæstorp Andersen (S), formand, Region Hovedstaden, formand for psykiatri- og socialudvalget 8 30 Lars Østergaard, professor og ledende overlæge, AUH, Infektionsmedicin 10 47 Allan Randrup Thomsen, professor virologi, KU

Magt 2021 Størst netværk