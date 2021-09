Magt skal bruges til at udrette noget

Kære læser. Du sidder med årets specialudgave af Dagens Magasin om magt. Siden 1999 har vi hvert år kåret de 100 mest magtfulde i sundhedsvæsenet, og selvom man altid kan diskutere, hvad magt egentlig er, så mener vi, at det er et vigtigt emne at beskæftige sig med, fordi magt typisk betyder indflydelse på andre menneskers liv – og i dette tilfælde på danskernes sundhedstilstand og ultimativt deres liv eller død.

Kvinden på forsiden, Helene Bilsted Probst, vicedirektør i Sundhedsstyrelsen, rammer den helt rent i sit svar på, hvad magt betyder for hende: nemlig, muligheden for at gøre en forskel, skabe løsninger og sætte fokus på områder, der traditionelt ikke får så meget fokus.

For hende er det ikke den formelle magt og en fornem position, der betyder noget, men at hun bruger den magt eller indflydelse, som hun har, til noget sundhedsmæssigt meningsfuldt.

Magt får man ikke kun gennem sin formelle position, men i høj grad også i gennem måden man forvalter den på. Det afspejler magtlisten. Panelet bag bedømmelsen består af 15 mennesker med dyb indsigt i det sundhedsfaglige og sundhedspolitiske område. De lagde ud med at vurdere de mere end 400 personer, som stod på bruttolisten, fordi deres position potentielt giver magt og indflydelse. Herefter gav panelet karakterer for faglig dygtighed, formel position, gennemslagskraft, netværk, egen indsats og en samlet vurdering.

På listen blandt de 100, der således vurderes til at have størst magt og indflydelse på det danske sundhedsvæsen og dermed danskernes sundhed, har vi udvalgt fem, som vi synes er særligt interessante, og interviewet dem. Det kan være, fordi er nye på listen, eller har bevæget sig hurtigt opad, men først og fremmest er det mennesker, der står respekt om. Der vil blive lyttet til dem, uanset hvilken position de sidder i.

Fælles for de fem er, at de i ord og handlinger har vist, at de vil noget med sundhedsvæsenet, og at de bruger deres dygtighed, energi og indflydelse på faktisk at gøre det bedre.

Udvælgelsen afspejler også, at vi gerne vil sætte lys på områder af sundhedsvæsenet, som er store og vigtige, og hvor det derfor er særligt interessant, hvem der har indflydelse og magt. Det gælder f.eks. de store fonde, som qua deres svimlende formuer har massiv indflydelse på hvilke forskningsinstitutioner og ditto områder, der får penge og dermed kan vokse og leve. Eller akutområdet, som har op imod to millioner patientkontakter om året, og som først blev defineret som lægefagligt speciale i Danmark så sent som i 2006. Tænk, hvis der var en patientforening, der repræsenterede alle de patienter og borgere, så ville foreningens leder formentlig stryge direkte ind i toppen af magtlisten, alene på grund af størrelsen.

Hensigten med Magtkåringen er således at minde om, hvem der egentlig har størst indflydelse på vores sundhedsvæsen, ikke mindst uden for mediernes søgelys. Og desuden at inspirere andre ved at give ordet til nogle af dem, der gør det virkelig godt.

Det at sætte lys på vigtige dele af sundhedsvæsenet, som er knap så synlige, er også en af bevæggrundene til et helt nyt initiativ. Mandag 13. september uddelte vi nemlig i forbindelse med konferencen ‘2 dage for sundheden ’for første gang Dagens Medicins Ledelsespris.

Den første modtager af prisen er læge og hospitalsvicedirektør Jonas Egebart, der af juryen hædres for sin ‘forbilledlige ledelsesmæssige indsats i organiseringen af vaccinationsindsatsen i Region Hovedstaden under COVID-19-pandemien’.

Mød ham og alle de andre inspirerende, indflydelsesrige mennesker inde i magasinet.

God fornøjelse.