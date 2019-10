Vi vil opfordre til, at Sundhedsstyrelsen sikrer, at afdelinger får pligt til at følge de nationale retningslinjer.

Kehlet og Nannestad Jørgensen (K og NJ) påpeger i Dagens Medicin nr. 17/2019, at robotkirurgi har fået stor udbredelse trods »overordentlig sparsom videnskabelig evidens for et bedre behandlingsforløb«. Forfatterne efterlyser i den forbindelse ansvarlighed vedrørende 1) introduktion af ny kostbar teknologi inden for kirurgi og 2) økonomiske prioritering. Med hensyn til introduktion af ny kirurgisk […]