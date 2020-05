Ringsted-sagen: Lægen skal orientere patienten, hvis kliniske retningslinjer fraviges

Patienternes tillid til sundhedsvæsenet står og falder med, at patienten har tillid til læge og dennes undersøgelse og behandling af patienten. Derfor skal lægen informere patienten om sine overvejelser i forhold til behandling, og medinddrage patienten i det konkrete behandlingsvalg.

Og hvis lægen ikke kan behandle patienten i overensstemmelse med gældende kliniske retningslinjer, er lægen forpligtet til at informere patienten om det, fordi den viden er afgørende for patientens selvbestemmelse og mulighed for at give et informeret samtykke.

Det understreges i en principiel udtalelse, som er den første, der er afgivet af Lægeetisk Nævn. Baggrunden er længere tids omtale af brystkræftundersøgelser på Ringsted Sygehus.

»For Lægeetisk Nævn har de mangelfulde brystkræftundersøgelser omtalt i pressen været en igangsætter for nævnets principielle overvejelser om betydningen af de etiske principper, når behandlingspraksis generelt over for en patientgruppe afviger fra nedskrevne kliniske retningslinjer,« siger formanden for Lægeetisk Nævn, overlæge Carsten Hædersdal.

I konflikt med Lægeforeningens etiske principper

Lægeetisk Nævn pointerer i sin udtalelse, at den ikke forholder sig til den konkrete sag fra Ringsted Sygehus, men er et udtryk for principielle overvejelser. Nævnets formål med denne form for udtalelser er at vejlede læger om, hvilke etiske overvejelser de bør gøre sig i en given situation.

Carsten Hædersdal pointerer i en pressemeddelelse fra nævnet, at en læge, der giver behandling som ikke følger kliniske retningslinjer, nemt kommer i konflikt med Lægeforeningens etiske principper, som fastslår, at lægen skal tage ansvar for sin patient og handle med omhu og samvittighedsfuldhed, og basere sine handlinger og ytringer på lægevidenskabelig viden og erfaring.

Hvis lægen skønner, at den behandling, som lægen kan tilbyde patienten, er under almindeligt anerkendt faglig standard, har lægen altid pligt til at orientere den nærmeste ledelse. Carsten Hædersdal, formand for Lægeetisk Nævn

Nedskrevne kliniske retningslinjer skal være et pejlemærke for lægen i forhold til, hvad der fagligt ses bør tilstræbes. Og hvis lægen ikke er i stand til at følge kliniske retningslinjer, f.eks. på grund af et stramt budget eller manglende personaleressourcer, bør lægen overveje, om den behandling, som kan tilbydes patienten i den konkrete situation, er i strid med Lægeforeningens etiske principper, mener nævnet.

Pligt til at orientere den nærmeste ledelse

»Undlader lægen at give patienten information om, at det ikke er muligt at efterleve kliniske retningslinjer, afskærer lægen jo reelt patienten fra at udøve sin selvbestemmelsesret og f.eks. vælge udredning eller behandling på et andet sygehus, enten i samme region eller i en anden region. Den manglende information kan have som konsekvens, at en gruppe af patienter får en suboptimal behandling end andre patienter, fordi ressourcerne på sygehuset er presset,« siger Carsten Hædersdal.

Nævnet indskærper også lægens pligt til at reagere og orientere sin ledelse, hvis den tilbudte behandling ikke lever op til anerkendt faglig standard.

»Hvis lægen skønner, at den behandling, som lægen kan tilbyde patienten, er under almindeligt anerkendt faglig standard, har lægen altid pligt til at orientere den nærmeste ledelse, og efter omstændighederne også den øverste ledelse, herom,« fremgår det af nævnets udtalelse.