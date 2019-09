»Rehabilitering lige så vigtig som overlevelse«

Overlevelse er ikke det eneste parameter, der betyder noget for patienten. At få et godt liv bagefter er lige så vigtigt, pointerer Hjerteforeningens direktør. Det er derfor på høje tid, at sundhedsvæsenet får indført systematisk opfølgning og lavet bedre sektorovergange.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Dødeligheden for en lang række kritiske sygdomme er reduceret kraftigt i løbet af de forgangne 20 år. Men sundhedsvæsenet mangler stadig at forholde sig til, hvad der skal ske for alle de patienter, der overlever. Og det er et stort problem for mange af de overlevende, der ikke ved, hvordan de fremadrettet skal håndtere deres […]