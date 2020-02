Fire yngre læger skal løse hjerteproblemet i Køge

Indtil der i 2025 står en helt ny hjerteafdeling på Sjællands Universitetshospital i Køge klar, vil fire yngre læger i intro-stillinger være med til at sikre det faglige niveau. Det er et af flere elementer i løsningen af problemerne på Sjællands Universitetshospital, efter at den daværende ledelse sidste år valgte at lukke hjerteafdelingen i Køge.

Helle Bosseman, hoveduddannelseslæge på hjerteafdelingen i Roskilde, har været en af kritikerne af lukningen, men har også været en af arkitekterne bag løsningen.

»Det er en god løsning, for det er til gavn for både patienter og læger. Men det er ikke en blåstempling af at lukke hjerteafdelingen i Køge, for det er stadig ikke optimalt, at der ikke er en hjerteafdeling på en stor akutmodtagelse. Men det er en god løsning, inden for de rammer, vi har,« siger Helle Bosselmann.

En akutafdeling uden hjerteafdeling

Sjællands Universitetshospital valgte sidste år at lukke hjerteafdelingen i Køge og flytte alle læger til Roskilde. Men så blev der ballade. Både lægerne, Hjerteforeningen og Dansk Cardiologisk Selskab protesterede, og efter 10 år som ledende overlæge på hjerteafdelingen sagde Gunnar Jensen op – især på grund af lukningen af hjerteafdelingen i Køge. Lægerne skrev et bekymringsbrev til ledelsen og gav udtryk for at være »frustrerede« og »bekymrede« over den øgede risiko for fejldiagnosticering, fejlbehandling eller fejlvisitation, fordi der ikke kunne være hjertelæger til stede hele døgnet i Køge.

Niels Würgler, direktør for Sjællands Universitetshospital, argumenterede med, at spareplanen på 140 mio. kr. krævede det, og at alternativet havde været at fyre 18 overlæger eller knapt 40 sygeplejersker på hele hospitalet.

Fælles løsning

Efter bekymringsbrevet fra lægerne blev de kaldt til forsoningsmøde hos Niels Würgler, og siden har de i fællesskab fundet en løsning, forklarer hospitalsdirektøren.

»Vi synes, det var fagligt set i orden at lukke afdelingen i Køge, selv om det ikke var noget, vi ville prale med. Og det var hele tiden med det for øje, at hjerteafdelingen i 2025 flytter fra Roskilde til Køge til det nye supersygehus. Men lægerne var utilfredse, og sammen har vi nu fundet en løsning,« siger Niels Würgler.

Den største ulempe er, at der stadig er patienter, der skal køres fra Køge til Roskilde. Det kan vi ikke lave om på, men vi kan sikre, at det er de rigtige patienter. Niels Würgler, hospitalsdirektør på Sjællands Universitetshospital

Og løsningen bliver, at der er ansat fire yngre læger i intro-stillinger for at få plads til, at de mere erfarne intro-læger og hoveduddannelseslæger først i deres forløb sikrer et nyt kardiologisk mellemvagtslag i Akutafdelingen i Køge. Det vil ifølge Niels Würgler sikre døgndækning på Køgematriklen med kardiologisk kompetente læger, der er oplært i visitation, primær diagnostik og behandling af kardiologiske patienter.

I dagtiden vil der stadig være en kardiologisk bagvagt tilstede i akutmodtagelsen i Køge, og i aften- og nattevagterne møder enten en yngre læge, som kan ekkokardiografi og som har været i Roskilde i mindst seks måneder eller en hoveduddannelseslæge, der er i starten af HU-forløbet. Desuden vil sygeplejerskerne i akutafdelingen få kardiologisk undervisning.

»Den største ulempe er, at der stadig er patienter, der skal køres fra Køge til Roskilde. Det kan vi ikke lave om på, men vi kan sikre, at det er de rigtige patienter. Nu bruger vi løsningen til at lave en baseline med en række kvalitetsindikatorer, og så følger vi bl.a. med i, hvordan antallet af overflytninger af patienter fra Køge og Roskilde udvikler sig,« siger hospitalsdirektøren.

Helle Bossemann understreger, at hun håber, at det faglige niveau nu kan blive højere.

»Vi har det seneste halve år set patienter i Roskilde, der ikke har fået konstateret helt basale ting som rytmeforstyrrelse eller mistanke om blodprop i hjertet. Det har været en konsekvens af, at lægerne i Køge ikke hele tiden har kunnet rådføre sig med en hjertelæge, og det håber vi ændrer sig.«

Foto: Joachim Rode

Koster 2,8 mio. kr.

Matias Greve Lindholm, ny ledende overlæge på hjerteafdelingen i Roskilde, understreger, at han ikke vil anbefale andre akutmodtagelser af lukke hjerteafdelingen på et akuthospital.

»Vi vil gerne kunne genåbne hjerteafdelingen i Køge, men det kan vi ikke på grund af økonomien. Så inden for den bane, vi spiller på, får vi et godt setup, hvor akutte patienter i Køge hele døgnet vil kunne blive tilset af læger med kompetence i hjerteproblemer,« siger Matias Greve Lindholm, der forklarer, at afdelingen fik 14 ansøgere til de fire stillinger, og det er markant mere end normalt.

Hjerteafdelingen (inkl. karkirurgisk afsnit) på Sjællands Universitetshospital: 60 læger, 40 speciallæger, 20 yngre læger

200 sygeplejersker

ca. 100.0000 ambulante kontakter

7.000 indlæggelser med 17.000 indlæggelsesdøgn

Løsningen koster 2,8 mio. kr. og bliver betalt af hjerteafdelingens budget på 250 mio. kr.

»På lang sigt er det ikke meningen, at hjerteafdelingen skal betale for læger, der arbejder i akutmodtagelsen, men det finder vi en løsning på,« siger Niels Würgler.

Hjertelægerne: Lappeløsning

Jacob Thorsted Sørensen er overlæge på Aarhus Universitetshospital og bestyrelsesmedlem i Dansk Cardiologisk Selskab og formand for selskabets arbejdsgruppe om akut kardiologi. Og han er stærkt kritisk.

»Det er helt grundlæggende forkert med en stor akutmodtagelse uden en hjerteafdeling. Løsningen betyder, at regionen i de næste fem år de facto tilbyder et dårligt kardiologisk tilbud for regionens hjertepatienter. Det er vi utilfredse med, for det er ikke godt nok at bemande en akutmodtagelse i aften- og nattetimerne med yngre læger med beskedne kompetencer inden for hjertemedicin. Vi holder fast i en klokkeklar anbefaling om, at der skal være en hjerteafdeling på et akuthospital,« siger Jacob Thorsted Sørensen.

Hjerteforeningen stadig kritisk

Hjerteforeningen har også igennem hele forløbet været kritiske over for lukningen af hjerteafdelingen i Køge, og trods løsningen er foreningen stadig kritisk, siger Anne Kaltoft, hjertelæge og nu adm. direktør for Hjerteforeningen.

»Det er imod alle faglige anbefalinger at lukke en hjerteafdeling på et akuthospital med alt, hvad det indebærer af tab af sengepladser, plejepersonalet og kompetente læger. Det er vi nødt til at fastholde. Den nye løsning viser, at hospitalet har erkendt fejlen og lavet en anden løsning, men ​stadig uden at etablere en hjerteafdeling. De yngre læger, der skal bemande mellemvagtslaget er læger i den ​første del af uddannelsen til hjertelæge. De er ikke speciallæger, ​som de læger, der er til stede i dagtid. Uden en hjertemedicinsk afdeling med et kompetent plejepersonale er behovet for lægelige kompetencer større. Jo svagere beredskabet samlet set er, jo længere tid risikerer der at gå, før patienterne får opdaget en mulig hjertelidelse, og den risiko vil stadig være der med den nye løsning,« siger Anne Kaltoft.

Men hvor dårligere er Køges nye hjertefaglige setup i forhold til alle andre akutmodtagelser?

»Det kan jeg ikke vurdere. Der er, så vidt jeg ved, ikke opsamlet data. Derfor har Hjerteforeningen også opfordret hospitalets ledelse til at monitorere modellen nøje. Jeg kan bare sige, at det faglige selskab klart anbefaler, at der er en kardiologisk afdeling, hvor der er akutmodtagelser. Vi ved også, at der indlægges rigtig mange akutte hjertepatienter. I 2018 var der 97.557 akutte indlæggelser for hjerte-kar-sygdomme. Det svarende til 29 pct. af alle akutte medicinske indlæggelser,« siger Hjerteforeningens formand.

Regionen har mundtligt orienteret os om, at den har været i gang med at se på forskellige løsninger, men vi har ikke forholdt os konkret til de nye tiltag. Helene Probst, centerchef i Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen vil kigge på det

Selv om Sundhedsstyrelsen løbende har rådgivet Region Sjælland om problemerne med hjertebehandlingen på Køge og Roskilde, så har styrelsen endnu ikke taget stilling til løsningen, oplyser centerchef Helene Probst.

»Regionen har mundtligt orienteret os om, at den har været i gang med at se på forskellige løsninger, men vi har ikke forholdt os konkret til de nye tiltag. Vi er aktuelt i forbindelse med høring af anbefalinger for den akutte indsats ved at se på området. Vi har modtaget en række høringssvar, der omhandler vagtberedskabet for kardiologi på akutsygehusene i Danmark. Og de høringssvar er vi aktuelt i gang med at gennemgå for at se, om de giver anledning til justeringer,« oplyser Helene Probst skriftligt til Dagens Medicin.

Læs også: Ledende overlæge siger op efter sparerunde

Læs også: Læger protesterer i samlet flok over lukning af hjerteafdeling

Læs også: Sygehusdirektør: Alternativet var 18 fyrede overlæger

Er det i orden med en akutmodtagelse uden en hjerteafdeling? Ja Nej Ved ikke



Denne iframe indeholder logikken, der er krævet for at håndtere Gravity Formularer, der bruger Ajax.