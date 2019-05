Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Dagens Medicin skrev 26. april om, at Udvalget for forebyggelse og sammenhæng har besluttet, at regionspraksis på Amager og Frederiksberg lukker til oktober – det er ikke korrekt. I udvalget var der bred enighed om, at de to praksis først lukker, når borgerne er sikret en læge. Kapaciteterne skal først slås op, og når det […]